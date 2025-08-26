張啓楷拚彰化　服務處與民眾黨縣黨部同揭牌

民眾黨委員張啟楷。（中評社 資料照） 中評社彰化8月26日電／823核三延役公投彰化投票率26.96%，讓主推公投的台灣民眾黨士氣大振。民眾黨彰化縣黨部宣布將在8月31日舉行縣黨部揭牌，而被黨主席黃國昌指名有能力參選彰化縣長的張啓楷，也將同步成立彰北服務處，下屆縣長選舉已逐步升溫。



《中時新聞網》報導，目前民眾黨在彰化有兩席縣議員，分別為主力在彰南的張雪如、主力在彰北的吳韋達，另還有福興鄉民代表黃怡雯、社頭鄉民代表邱湧錩等。張啓楷去年當選不分區“立委”後，即與張雪如於彰南共同成立聯合服務處，近日將再成立彰北服務處，其參選意願不言可喻。



此次彰化核三延役公投宣傳，多得力於民眾黨，從此次彰化縣核三公投投票率達26.96%，高於民眾黨內部原先預估15%，同意票也達22萬2117票，再結合2024年民眾黨在彰化政黨票獲得17萬0903票，得票率23.45%，顯見白營在彰化已粗具角逐地方首長實力。



黃國昌日前曾指名張啓楷有能力參選彰化縣長，張啓楷也在本月21日到彰化為核三公投案宣講時表態，如果有機會，會讓自己成為彰化縣長最好的人選，為彰化鄉親來服務，隨著張啓楷在彰南、彰北都將有服務處，似乎也預告彰化縣長選舉白營已準好人選開打。



張啓楷參選彰化縣長態勢逐漸明顯，白營人士對此也看好，認為張啓楷選縣長，對於外傳有可能參選員林市長的王安祥，可成為帶頭的母雞，有助彼此互相拉抬聲勢；白營普遍認同藍白合，白營若有自己的縣長人選，未來如何合作？白營人士表示，可透過民調方式，看選民的反應，再來協商共推縣長人選。



有趣的是，張啓楷曾擔任過彰化縣工策會總幹事，另藍營有意參選縣長的洪榮章，則是現任彰化縣工策會總幹事，兩位前後任彰化縣工策會總幹事有可能代表各自政黨參選彰化縣長，屆時是各打選戰還是合作，都讓人充滿期待。