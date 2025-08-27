中評專論：AIT釋兩張照片　操作台灣政治

美國在台協會（AIT）25日在臉書發布與5名藍委溝通的圖文。（照：AIT臉書） 中評社台北8月27日電（評論員 林淑玲）美國在台協會（AIT）25日下午突然在臉書發出兩篇文，一是上周AIT台北辦事處處長谷立言（（Raymond Greene）與台“防長”顧立雄見面，二是AIT邀5名藍委溝通防務與預算議題，頓時成為熱點政治議題。AIT將閉門會晤搬上檯面，暴露出美方操作台灣政治的手法，不是一般般厲害。



美國要求台灣調高防務預算，增加對美軍購。民進黨政府在壓力之下，“行政院會”日前通過2026年度總預算案，已將防務預算提高到創新高的新台幣9495億元，占GDP的3.32%（2025年約6400億元，占GDP的2.45%）。賴清德日前更宣布在2030年前，要將防務預算GDP佔比拉高到5%；以這比例幾達政府支出的二分之一。



台官方通過的預算案，須送“立法院”審查，才能三讀通過。目前藍白是“立院”多數，朝野僵局難解，民進黨搞不定在野黨，之前一直放話抹紅藍白不支持防務，激怒藍白。最後就由美方跳出來，直接找在野黨溝通。



類似AIT出面溝通防務預算，其實是台灣政壇密室的日常，但這次最特別的是，AIT把它PO在臉書上，公告周知。根據藍委徐巧芯受訪的說法，當天會晤時藍委的手機都被收起來，無法拍照。AIT不讓藍委自己PO文做詮釋，最後自己發了文。



從美方PO文的策略看，AIT處長谷立言是25日下午會見藍委，但除即時PO這篇文之外，又PO了一篇谷立言上周與台“防長”顧立雄見面的圖與文做平衡。從場景看，應是谷立言去拜會顧立雄。AIT這做法可以說是平衡，也可說是讓藍綠競相討討好。徐巧芯昨日受訪即直言，有向AIT表達希望能建立常態溝通管道。這話有點抱怨美方過去多與綠營打交道，與藍軍、藍委太少接觸的意思。



再看AIT的邀請對像，國民黨在“立法院”有52席，但25日衹有牛煦庭、林沛祥、羅智強、陳永康、徐巧芯等5藍委受邀，外加國民黨國際部主任黃介正。其中，坐C位的主賓陳永康是海軍退役上將出身，曾就讀美國海戰爭學院。既然溝通主題是軍事，但這5位藍委衹有陳永康與徐巧芯兩人屬“外交國防委員會”，其它3人都不是。當天座位安排上，徐巧芯與羅智強分坐在C位的陳永康旁邊，顯示兩位“戰將型”藍委是AIT溝通重點對象。