談民眾黨未來　蔡壁如堅信柯文哲能挺得過去

民眾黨創黨元老、中央委員蔡壁如。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月27日電（記者 鄭羿菲）“2019年與台灣民眾黨前主席柯文哲創黨時，完全沒想過會涉入司法案件。”民眾黨創黨元老、中央委員蔡壁如接受中評社訪問笑著說。她給了一個解釋“或許我們太天真了。”蔡壁如語氣轉為堅定道，民眾黨一路走來確實坎坷，但過去30年我們每天見過許多生與死，相信總有一天會撥雲見日，柯文哲能夠挺得過去！



蔡壁如說，民眾黨需要在三方向上持續努力加油，包括人才庫不夠大，地方組織欠缺，及政黨連接。民眾黨需要深入地方上的各種社團，包括登山社、婦女會等，才能搏感情爭取民眾支持，長遠發展來看也需要有人連結眾多微小政黨，甚至是連接民進黨、中國國民黨，瞭解大黨的政策脈絡，即便現在對民進黨是不共戴天，但也須有人做。



至於個人未來的規劃，蔡壁如認為，她2026沒有要投入選舉，除非民眾黨對其有什麼樣的規劃，她還是想在中台灣幫民眾黨打好地方組織的發展，因為這是民眾黨所欠缺的。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自去年8月底至今遭羈押禁見已近1年。



蔡壁如曾是台大醫院附設醫院加護病房護理師，與台灣民眾黨前主席柯文哲任職台大醫院共事近30年。柯文哲2014年當選台北市長後，隨著柯進入台北市政府，任職市府顧問、柯辦主任。2019年柯文哲成立台灣民眾黨，2020年蔡壁如成為民眾黨不分區“立委”，2022曾任民眾黨選戰小組召集人，2024年出任中國國民黨籍台中市長盧秀燕市政顧問，現為民眾黨中央委員。



蔡壁如接受中評社訪問表示，在兩黨政治下，小黨發展確實不易，從過去歷史來看，小黨通常撐不過三次大選，那民眾黨一定要做唯一的突破者，怎麼部署，就關乎民眾黨的未來。民眾黨成立5年，仍有待加油的是人才庫不夠大、地方組織欠缺，及政黨連接。人才的部分，民眾黨需要根據不同的選區地方型態，培養不同類型的人才。

