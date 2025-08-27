抗戰勝利文物展　證明日本是投降非終戰

對外關係協會會長林永樂等人參觀抗戰勝利文物展，由松濤社執行長宋旭康接待導覽。（松濤社提供） 中評社台北8月27日電（記者 張嘉文）由民間團體松濤社主辦的“最後關頭～中華民國抗戰勝利及光復台灣80週年文物展覽”，26日接待對外關係協會會長、前“外交部長”林永樂偕同前駐外“使節”及退休外交官20餘人參觀。其中展出的日本降書，第一、二條中直接寫明了，將台灣歸還中華民國，證明了當年日本是投降、不是終戰。



這場活動由松濤社執行長宋緒康接待導覽，他向林永樂等人表示，“最後關頭” 展出內容有抗戰前的中日關係，包含台灣民主國大總統唐景崧、巴黎和會我國代表團團長陸徵祥以及五三慘案蔡公時主任的文物。同時也展出了抗戰時期蔣中正、五院院長以及當時軍事、財經、外交、教育及文化界諸多先賢的文物。



宋緒康也提到，蔣中正在廬山宣言中對全國同胞訓勉，國家已經面臨生死存亡最後關頭！而今天“中華民國”在台灣的處境也是艱困危急，同樣是面臨最後的關頭。



林永樂則說，今年同時也是聯合國建立八十周年，回顧中華民國首席代表顧維鈞，當年在聯合國大會宣言上的率先簽名，成為聯合國五大常任理事國，心中真是十分的激動，也強調此一史實，証明出席會議的是中華民國代表，也証明“我國”就是創始會員國。



林永樂強調，這是一個很特別的展覽，珍貴的文物承載了“國家”發展的共同記憶，也是全民不能忘記的資產。



與會的前“國安會”副秘書長葛光越也闡述了空軍父執輩在抗戰時期的犠牲，更提到會場中展出西南聯大校長等文物，稱許宋绪康每一項展品皆經過嚴謹考證，也複製了當年日本的降書。從降書的第一、二條中直接寫明了將台灣歸還中華民國。這是鐵一般的事實，證明當年日本是投降、不是終戰。