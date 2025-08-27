柯被押將滿1年　黃國昌辦公民走讀嗆司法

民眾黨主席黃國昌受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲因涉晶華城、政治獻金案，去年8月30日遭檢調從住家帶走，羈押至今將滿一年。台灣民眾黨主席黃國昌原訂830在賴清德官邸周邊舉辦集會遊行，但借到路權後又遭中正二分局駁回。黃國昌27日表示，他都依照法定程序借到路權、繳錢了，結果警察局打來要撤銷路權，他會改辦“公民走讀”活動，讓民眾看到台灣司法多墮落。



民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，去年8月30日上午在住家被檢方帶走，遭羈押禁見至今，8月30日即滿1周年。民眾黨宣布，30日上午7點將於捷運中正紀念堂5號出口集合，舉辦“司法改革，公民走讀”行動，聲援柯文哲。黃國昌日前在直播指出，原本想聚集在賴清德官邸，但他申請到路權、繳錢後，卻遭中正二分局駁回，他舉辦的是走讀活動，並沒有集會遊行，“我走讀可以吧？”



黃國昌27日接受媒體訪問表示，他在做任何事之前一定依照法定程序走，他請志工上網依照規定借路權，收到繳費通知也去繳費，結果中正二分局就打來說要撤銷路權，只說了“不許可”，這就是曾經說要把街頭還給人民的民進黨政府的行事風格。



黃國昌強調，沒有關係，30日他還是會辦公民走讀活動，讓民眾看看台灣司法有多黑暗、多墮落，政黨怎麼結合不肖媒體與檢調，成為追殺執政黨政治競爭對手的工具，這些人怎麼成為鷹犬！他相信在台灣司法改革的歷史上非常有意義，且為了避免未來有人遭遇相同對待，也能有預防的效果。



媒體追問，綠營側翼認為，路權被駁回應該要找中國國民黨籍台北市長蔣萬安，黃國昌忍不住笑說，什麼“警政一條鞭”都忘了嗎？民進黨側翼對政府體制陌生到這種程度，為了甩鍋給蔣萬安，連警政一條鞭都忘了。他真的很好奇這個綠營側翼到底是誰？有名有姓嗎？