王世堅喊話柯建銘應知所進退　謝謝收看了

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月27日電（記者 張穎齊）民進黨協助公民團體發動的2波大罷免均大失敗，黨內究責聲浪起，劍指民進黨“立法院”黨團總召柯建銘該下台。民進黨籍“立委”王世堅27日表示，柯建銘應審時度勢、知所進退，希望柯對社會的回覆不要再是謝謝指教，而是謝謝收看了。



民進黨2波大罷免被完封，“行政院”與“立院”黨團面臨改組，黨內要求檢討的呼聲四起，民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴、林月琴等人皆跟進表示31日卸下黨團職務。賴系綠委郭國文26日開罵老柯“假傳聖旨又忽視他人意見”、綠委林淑芬跟進批評黨團淪為“一言堂”。柯建銘仍意志堅定，反嗆郭國文“不要為虎作倀”。



王世堅27日出席“立法院”財政委員會審議“中央政府”丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案”會前受訪。



王世堅談話突然變得吞吐，與過去大炮轟柯建銘的態度大不同。王世堅表示，感謝柯總召對民進黨的貢獻，希望柯面對社會跟民進黨的……，他個人是感謝柯的辛苦努力。



王世堅說，但他更希望，柯總召應審時度勢、知所進退，希望柯面對社會的期待，以及民進黨的期待時，柯的回覆，不要再是謝謝指教，而應該是謝謝收看，好，謝謝。