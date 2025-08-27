陳玉珍：不是拋出韓國瑜選黨魁這個建議

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍金門“立委”陳玉珍昨天表示，若黨籍“立法院長”韓國瑜有意願選國民黨主席，可以考慮修《“立法院”組織法》，引來綠營批評因人設事。陳玉珍今天受訪時喊冤強調，她昨天是被動回答問題，認為這是可以討論的，並非要幫誰選主席量身訂做，她僅是要凸顯這問題可檢討。



至於主席選舉人選，陳玉珍說，她佩服現在表態要承擔的人，包括卓伯源、張亞中、鄭麗文和羅智強等人，因為主席這位置擔子很重，不是一個可以享榮華富貴的職務，所以他們不是在爭榮華富貴，是在爭千斤萬擔，這一點值得佩服，大家就拭目以待最後的結果了。



陳玉珍強調，現在已是八月底，下周一主席選舉就要開始領表，即便要為韓國瑜量身訂做來修法，怎麼樣也來不及了，她僅是要凸顯，過去“立法院長”是可以任黨職的，而現在的賴清德身兼民進黨主席，是否也有空間可以檢討呢？



中國國民黨主席改選9月1日領表，10月18日進行投票，但黨內大咖相繼表態不參選，傳出讓藍營基層焦慮。目前已表態參選的人有前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、中常委孫健萍、藍委羅智強等。



陳玉珍今天在“立法院”受訪時表示，她不是拋出韓國瑜選黨魁這個建議，而是被動回應媒體的問題，並不代表她支持這樣做，或是要幫誰量身定做，況且即便真要修法讓韓國瑜參選黨魁，從時間點來看完全來不及，因為9月1日到5日就要領表登記，開始準備選舉了。



