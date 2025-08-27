黃國昌質詢鄭銘謙搞爛司法爆口角　藍委調停

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月27日電（記者 鄭羿菲）726、823大罷免失利後，卓“內閣”人事異動成焦點，台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌27日質詢問台“法務部長”鄭銘謙“有沒有提辭職信？”，鄭回應“不知為何要辭職”，黃則酸“因為功在黨國，所以不用擔心官位”，鄭則不悅反嗆“質詢不必用這種語調”，隨即黃、鄭爆發口角，還需要會議主席、中國國民黨籍“立委”吳宗憲介入調停。



卓“內閣”改組，目前證實的人事異動已有“經濟部長”郭智輝、“數發部”長黃彥男、“國發會主委”劉鏡清請辭。



“立法院”司法及法制委員會27日審查刑法修正草案，並邀“法務部長”鄭銘謙列席、備詢。



黃國昌質詢時問及，台大法學院教授顏厥安，針對民進黨發動的大惡罷，從憲政觀點寫一篇文章指出，這場憑空發動的大罷免，就是一種耍把戲走歪路的趨近解散“國會”，人民的選擇做出來了。此刻不但“行政院長”卓榮泰得請辭下台，整個“內閣”都應該打掉重練。鄭銘謙贊不贊成？鄭銘謙回應，這是顏教授的意見，我們尊重，他不講個人意見。



黃國昌追問，你有遞辭職信嗎？鄭銘謙說，這部分他不需要在這邊……話說到一半，隨即遭黃國昌打斷，並問，你不需要在這說明喔？所以你的意思是什麼？部長有無遞辭職信，有無展現風骨，沒必要跟“立法院”說明？現在官這麼大？鄭則說，“內閣”要不要改組，這是我……”但黃又打斷追問，有無遞辭職信？你居功厥偉，你有無遞辭職信？

