停止開撕柯建銘？綠委說民進黨大鳴大放政黨

綠委郭國文受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月27日電（記者 張穎齊）民進黨協助公民團體發動的2波大罷免均大失敗，黨內究責聲浪起，劍指民進黨“立法院”黨團總召柯建銘該下台。今天多位綠委接受訪問時批判聲降低，多數受訪綠委強調民進黨是大鳴大放的政黨，不同意見都尊重。



民進黨2波大罷免案共以32比0挫敗，“行政院”與“立院”黨團面臨改組，黨內要求檢討的呼聲四起，民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴、林月琴等人皆跟進表示31日卸下黨團職務。賴系綠委郭國文26日開罵老柯“假傳聖旨又忽視他人意見”、綠委林淑芬跟進批評黨團淪為“一言堂”。柯建銘仍意志堅定，反嗆郭國文“不要為虎作倀”。



多名綠委27日出席“立法院”財政委員會審議“中央政府”丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案”會前受訪。



郭國文表示，每位政治工作者對現有情勢發展，自有主張，也是有基層反映，所以他才會反映報告。針對林淑芬也批柯建銘在搞一言堂？郭國文說，林淑芬比他更資深，在黨的參與運作，觀察上有一定根據，才會說這話。



至於綠委王世堅說柯建銘可謝謝收看知所進退了？郭國文說，黨團每位成員都有不同意見與訊息釋放，個別“立委”的意見都予以尊重，延續民進黨大鳴大放文化。民進黨的基本態度就是尋求對話可能性，無非是希望多改變黨運作，讓“立院”法案運作更好，基本立場態度都一致。