盧秀燕打電話通知抽中汽車　獲獎者喊嚇死了

台中市長盧秀燕致電獲獎者，“立法院副院長”江啟臣在旁陪同。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月27日電（記者 方敬為）台中市政府辦“2025台中鍋烤節”票選抽獎日前落幕，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天上午抽出最大獎項“汽車一輛”，由來自嘉義市的林小姐獲獎，盧秀燕致電報喜，對方接起電話還以為自己做錯事，直呼“嚇死了！”引起現場哄堂大笑。盧秀燕強調，市長打電話只會報喜事，恭賀林小姐中獎，也肯定台中鍋烤節成功，連嘉義人都參與，期許未來越辦越好。



“台中鍋烤節”為盧秀燕任內首創以火鍋、燒烤為主題的城市品牌活動，邀請民眾線上票選喜愛的台中市火鍋或燒烤店家，並舉辦抽獎活動，提供等值新台幣萬元餐飲券、汽車、機票等獎項，促進在地餐飲業經濟發展。今年活動邁入第三屆，吸引超過560萬人次參與。27日舉辦最大獎“汽車一輛”現場抽獎，及票選優勝店家頒獎典禮，包括盧秀燕、國民黨籍“立法院副院長”江啟臣等人出席頒獎。



盧秀燕表示，台中人最喜歡吃什麼？台中人很喜歡吃火鍋，也愛吃燒烤，可以看到街上火鍋店、燒烤店的密度非常高，她希望台中主流的餐飲行業被更多人看見，讓大家認識台中的飲食文化，所以舉辦“鍋烤節”，三年來受到各界歡迎，不只全台民眾熱情票選，參與的店家也越來越多，因為獲得排名的店家業績都翻了好幾倍，成功促進台中消費經濟。