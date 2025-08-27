藍白力保柯建銘　吳思瑤反嗆管好自家事

綠委吳思瑤痛批藍白管好自己家務事。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月27日電（記者 張穎齊）民進黨協助公民團體發動的2波大罷免均大失敗，黨內究責聲浪起，劍指民進黨“立法院”黨團總召柯建銘該下台，但中國國民黨、台灣民眾黨則盼留住老柯。民進黨團幹事長吳思瑤27日反擊，嗆藍白才該管好自己家務事，包括國民黨主席選舉、偽造文書、民眾黨主席黃國昌是一人政黨等，火藥味十足。



民進黨2波大罷免案共以32比0挫敗，“行政院”與“立院”黨團面臨改組，黨內要求檢討的呼聲四起，民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴、林月琴等人皆跟進表示31日卸下黨團職務。賴系綠委郭國文26日開罵老柯“假傳聖旨又忽視他人意見”、綠委林淑芬跟進批評黨團淪為“一言堂”。柯建銘仍意志堅定，反嗆郭國文“不要為虎作倀”。



針對綠委王世堅、郭國文、林淑芬等人都劍指柯建銘，吳思瑤27日在“立法院”受訪表示，民進黨團同仁都暢所欲言、大鳴大放，希望大家該聚焦對體制、制度的改造，不是對人的攻擊，期待大家為黨團好，說給社會、黨團、彼此聽，改造黨團人人有責，民進黨團會檢討，並走在“行政院”對外政策的最前端。



吳思瑤還說，黨團同仁別擴大對人身的攻擊，51名綠委、每人都有強大戰鬥力，黨團成員可積極參與黨團運作，不必要特別去干擾。民進黨也一直希望“國會”正常化，捍衛、挽救“國會”民主，不應去只聚焦個人。