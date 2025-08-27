綠能弊案有大尾？黃國昌爆檢察長王俊力壓案

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月27日電（記者 鄭羿菲）“小英男孩”鄭亦麟在擔任台“經濟部”綠能科技產業推動中心副執行長時期涉貪污遭羈押禁見，有報導指台“經濟部長”郭智輝說“真正大尾的還沒出現”。台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌27日爆料，這案子承辦的檢察官去年就要動，結果是台北地檢署檢察長王俊力壓案壓了整整一年。



有台媒報導，郭智輝對檢調追查綠能弊案拋出“有人不自愛”、“真正大尾還沒出現”等語，希望檢方追查到底，除惡務盡。對此，“經濟部”表示無法證實，也沒有評論。



“立法院”司法及法制委員會27日審查刑法修正草案，並邀“法務部長”鄭銘謙列席備詢。



黃國昌質詢時問及，要不要約談郭智輝？鄭銘謙回應，他無法干涉指導或介入個案，由台北地檢署偵查團隊決定。黃國昌則拉高音量說，他在這邊直接公開檢舉，讓“法務部”回去查，這案子去年就要動了，是誰叫承辦檢察官不要動？部長應該也不知道，就是王俊力叫承辦檢察官不要動啦，怎麼會搞到823後才開始動這案子，整整壓一年？鄭銘謙則說，這他不清楚。



黃國昌指出，這你也不知道？在黑箱裡面的作業，用檢察一體來遮掩，一堆案子能壓就壓、能拖就拖、能混就混，配合政治辦案，他在這講話他負責，承辦檢察官去年就要動這個案子了，王俊力卻說不要動，拖到823後才動，就像郭智輝所說的，大尾跑掉了，順便去瞭解一下，拖這麼久有無洩密問題！