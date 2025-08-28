張雅屏：盧秀燕不選主席　政治承擔被貼標籤

國民黨前副祕書長張雅屏。（中評社 資料照） 中評社高雄8月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席選舉9月初登記，國民黨前副秘書長張雅屏向中評社表示，這次大咖不選、參選主席者眾也促成一種現象，論述朝向2028大選候選人、黨主席是分離脫鉤的，也認為要藍白合、尤其是司法不公這一塊。他認為目前人選表態幾乎一致，也影響到支持者的思維，就等領表前有沒有一軍跳出來表態。



張雅屏也提到，主席選舉現在進入起鬨期，主動表態意願得差不多了，剩下是被拱的。過去黨內政治文化，一軍以上都是要被拱出來，接下來可能會跳出來的人選，前中廣董事長趙少康可能有這特質。



國民黨主席選舉原訂9月1日至5日辦理領表登記時間，以及10月18日舉行投票、11月1日舉辦全代會交接。但國民黨27日下午召開中常會，通過中常委臨時提案，將領表登記時間延後至9月15日至19日辦理。目前已表態參選的人有前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、中常委孫健萍、藍委羅智強、彰化縣議長謝典林等。



張雅屏為中山大學政治學博士，在馬英九競選台北市長時便投身參與輔選工作，也隨馬英九打過2008年、2012年大選，後來在洪秀柱國民黨主席任內，張雅屏出任國民黨副秘書長兼組發會主委，他也曾任國民黨屏東縣黨部主委。



針對現任主席朱立倫堅決要交棒、但台中市長盧秀燕卻不選的情況，張雅屏分析，朱是真的想交棒，盧是黨內眾望所歸的領導者，主席選舉已無二輪投票，若5個人出來參選，只拿超過20%的票就可贏，當弱勢黨主席會很辛苦，朱的出發點是沒有錯，只是從政治來看會有遐想。



張雅屏指出，因盧秀燕先前在台北活動時也沒有讓人感到強烈不願承擔的感受，因此外界覺得是縮回去，但盧覺得有權利做自己的政治安排，這樣說起來也沒錯。因此沒有辦法說誰對誰錯，立場問題是存在的。