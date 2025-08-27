大罷免全敗　王世堅：這樣悲傷事早可避免

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月27日電（記者 張穎齊）民進黨協助公民團體發動的2波大罷免均大失敗，黨內究責聲浪湧起，發起大罷免的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘遭到逼宮下台。民進黨中常委、“立委”王世堅27日表示，他一開始就反對大罷免，如今發生這樣悲傷的事件，是早可避免，在野黨發動罷免才有正當性，執政黨應循正道解決朝野對立。



媒體問民進黨團總召柯建銘在臉書上發文稱，大罷免是想要讓“國會”過半、何錯之有？並呼籲黨內本是同根生、相煎何太急？王世堅27日下午赴民進黨中常會前受訪表示，要讓“國會”過半，要有正確的方法，就是下次大選討回公道，應循美國、日本、歐洲等民主自由世界的國家，朝野要協商，為何要捨正途？



王世堅表示，他一開始就反對大罷免。假如民進黨是在野黨，那發動大罷免有其正當性，因執政的中國國民黨做不好，人民連1分鐘也不願等，隨時都可罷免國民黨籍“立委”，即便剛選上，也可進行罷免。



王世堅嘆，但如今民進黨是執政黨，執政黨應窮盡一切執政，說服在野黨，去合縱、連橫是民主政治的真諦，對於人民選出的結果予以尊重。累積民進黨執政做得好的，就會顯示在野黨不講理、蠻橫杯葛，執政黨應在下次大選討回來。



他強調，所有民主國家都是這樣，不是像台灣這樣發動大罷免。他不想再批評柯建銘了，柯建銘也許目的正確，但不能不擇手段，在野黨做得很差，人民會看在眼裡，但執政黨應用其他方式去解決朝野對立。



王世堅還說，他沒對柯建銘講刻薄的話，他都是事先警訊，話語也算是文雅，沒罵什麼不得體的話，他承認是有送包衛生紙給柯，這雖比較直接，但當時因太氣憤了。大罷免大失敗是早就可預見的結果，為何要到如此尷尬地步？這對民進黨是大傷害，沒人要給柯難堪，統統沒有，他是給柯最後的尊敬、溫暖、溫柔。若這幾天柯能冷靜下來，因聽得懂該怎做，畢竟柯是前輩。



媒體問如何看卓榮泰“內閣”改組15名正副“部會”首長？王世堅說，針對新“閣員”人事，不適合他說，有新部長都很好，耳目一新，會有新氣象，是非常好的事。