國民黨通過提案　黨魁選舉領表登記延後兩周

國民黨文傳會主委林寬裕接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席即將進行改選，原訂9月1日至5日辦理領表登記作業，但國民黨今天召開中常會，會中有中常委提案通過，將領表登記時間延後兩周，改為9月15日至19日。文傳會主委林寬裕說，黨主席朱立倫尊重中常委通過的提案，用意也是希望能有更多的人來參與這次選舉。



國民黨主席選舉預計10月18日投票，除朱立倫堅持交棒，以及盧秀燕宣布不參選外，目前包括“立委”羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“立委”鄭麗文、國民黨中央委員孫健萍等人，表態有意角逐。此外，彰化縣議長謝典林今天也在臉書發文宣布參選。



國民黨主席選舉原訂9月1日至5日辦理領表登記時間，以及10月18日舉行投票、11月1日舉辦全代會交接。但國民黨今天下午召開中常會，通過中常委、“立委”鄭正鈐和另一中常委陳俗蓉等人的臨時提案，將領表登記時間延後至9月15日至19日辦理。



鄭正鈐在會後受訪時表示，823的公投案與罷免案才剛結束，原本設定9月1日至5日辦理黨主席領表登記，但實在是太匆忙了，不少黨員反映823後讓藍營支持者更具信心，參與度明顯提高，因此希望領表登記時間能延後2周，最終在會中也順利獲得支持並通過。



林寬裕中常會後轉述時指出，除黨主席與黨代表的登記時間從9月1日至5日，延後到9月15至19日，其餘的包括投票日期與交接時間都不變。



林寬裕強調，這個臨時提案在上周的中常會就有中常委提案，因為有些中常委認為，這段時間大家都在忙大罷免，所以在黨務上可能發生漏繳黨費等事項，所以希望能展延2周，讓黨員能補繳黨費，也有更多時間來登記、參與選舉。



林寬裕說，由於此案連署的中常委超過半數，朱立倫表示尊重且同意大家的意見，並希望大家能多參與。他強調，是登記的時間延後2周，其餘的都不變，這用意就是希望能有更多的人來參與這次選舉。



另外，針對朱立倫堅持交棒並點名希望台中市長盧秀燕參選黨主席，林寬裕則說，朱立倫身為黨主席，希望更多人來參與、投入黨務，因此特別提及盧秀燕，他認為這應該不會有什麼問題，當然個別黨員包括盧秀燕，是否要接下棒子或參選，這都尊重。