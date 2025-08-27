綠能廠重要關卡！小英男孩鄭亦麟當饋線蟑螂

涉綠能貪污案，台智電總經理鄭亦麟27日遭羈押禁見。（照：鄭亦麟臉書） 中評社台北8月27日電／被稱為“小英男孩”的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，疑因收受綠能業者數百萬顧問費，施壓台電供電今日遭到羈押，案情愈滾愈大，也讓外界再度見識到如樹交纏糾葛的龐大光電利益中冰山的一角。這個案件中，凸顯出綠能業者最急需達成的兩個要件之一，卻也是綠能蟑螂觸角大幅伸入蠶食的大餅，就是台電的“饋線申請”。



《中時新聞網》報導，鄭亦麟為何會涉入收賄疑雲?主要是當初東煒建設在內湖區開發安康數據中心時，因“電力饋線”容量不足，因此透過關係找上鄭亦麟幫忙。鄭事後施壓台電，讓東煒公司以快速、簡便且省錢方式獲得更多供電，德能接著也加入投資。



為了快速推動供電，兩家公司分別以每月10萬顧問費方式進行行賄鄭的協助，初估鄭已收取至少超過數百萬元顧問費，不僅涉及貪污，還牽扯洗錢和財產來源不明等罪嫌。



重點來了，不過就是向台電申請供電，為何會牽扯出巨大利益?“台電饋線就是重要關鍵！”



所謂“饋線”，是從變電所降壓至22kV、11kV以下，並傳送電能至用戶的配電線路，有了饋線後，用戶才能順利使用電力。但基於安全電流考量，台電在全台各地給予每個地區的饋線容量配額皆有上限。



設置數據資料中心需要大量用電、光電及風力電廠需要回送電力，都需要配置足夠容量的饋線。但全台許多地區饋線不足，加上饋線每公里造價高達1億元，距離太遠就要砸錢設升壓站，且因饋線容量有限，先搶先申請就先占先贏，“有辦法”的業者往往先租土地或設廠後，再透過“中央”的人脈及關係要求台電優先拉線，省去自己拉線的龐大成本，利益自然就在其中。