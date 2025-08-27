藍委曝密晤AIT內容　有談到造成疑美論原因

AIT台北辦事處處長谷立言邀藍委會面討論美台防衛合作。（照：AIT臉書） 中評社台北8月27日電／美國在台協會（AIT）25日主動公開與中國國民黨籍5名“立委”會面照片，表示雙方針對美台防衛合作進行討論。周刊引述不具名藍委的說法報導，會中除了聚焦“國防”、民防等台灣自我防衛議題，也觸及台美關係。AIT官員更開門見山表態，想聽藍營怎麼想。會中有國民黨籍“立委”舉例，大罷免投票前夕，民進黨信誓旦旦宣稱國民黨會掉十多席，很多外媒打電話來詢問。他當時回答“國民黨最多掉一席，最危險的是葉元之”，未料最後連這個預估都錯誤，這番言論引得AIT官員哄堂大笑。



根據《鏡週刊》27日的報導，AIT官員在會中重申美方立場，強調必須協助台灣強化自我防衛能力，並將提供不對稱作戰武器，包含“國防”自主、全社會防衛韌性、無人機園區以及非紅供應鏈等議題，皆列為重點。藍委聞言表示贊同，並逐一發表看法，其中陳永康與林沛祥展現外語優勢，全程以英語交流，陳永康更細述台美軍事歷史，獲AIT官員大讚“expert”。



在“國防”預算部分，藍委一致表態支持，但同時強調會嚴格監督執行。徐巧芯更是帶著數據資料，指出國民黨修法替軍人加薪，有助於提升志願役留營與招募率，卻遭“行政院”拒絕編列相關預算，反而逼得在野黨只好透過凍刪預算反制。



報導指出，藍委在會中也說，台灣社會之所以出現疑美論，根本原因在於民進黨處理外交淺薄，只會高喊抗中、親中，把自己與美國綁在一起，再把國民黨抹黑成親中反美，逼著人民選邊站。當執政黨聲勢下滑時，疑美情緒自然浮現。談到民防議題，藍委感嘆過去台灣做得不錯，如今卻被民進黨放任黑熊學院等團體壟斷資源，結果反讓發展受阻甚至被污名化。



報導表示，至於台美關係，藍委明確表態國民黨是美方可信賴的朋友，建議美方應與在野黨保持良好溝通管道，不要僅聽民進黨一方說法。更有藍委舉例，大罷免投票前夕，民進黨信誓旦旦宣稱國民黨會掉十多席，結果很多外媒朋友都被誤導，還打電話來詢問。他當時回答“國民黨最多掉一席，最危險的是葉元之”，未料最後連這個預估都錯誤，這番自爆言論引得AIT官員哄堂大笑。



據悉，這場會談持續近一個半小時，AIT官員過程中數度對藍委的主張表達認同，最後更從善如流表示，若藍委有意再訪，可透過電子郵件聯繫。