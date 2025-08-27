國民黨：改組了無新意　李洋唯一亮點

國民黨發言人楊智伃接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月27日電（記者 張嘉文）“行政院”今日公布“內閣”改組名單，有9部會16“閣員”進行異動，其中“運動部”將於9月9日掛牌，首任“部長”將由2屆羽球奧運金牌得主李洋擔任。對此，中國國民黨發言人楊智伃強調，這大概是此次“內閣”改組唯一亮點，她身為體大校友，盼做為第一線、基層球員出身的李洋，可以為台灣運動產業、體育教育界做更多努力，盼保持初衷、盡心盡力。



國民黨文傳會主委林寬裕則說，這次“內閣”改組是因絕大多數民眾對執政團隊績效感到憤怒、不滿，但“行政院”卻沒有回應，很多積極造謠生事的“內閣”成員、努力罷免的成員都沒有替換，反而讓技術性官僚當代罪羔羊，只要“行政院長”卓榮泰還在，那個心態還在，換誰來做都不會有什麼太大的改變。



“行政院”今正式宣布人事調整方案，發言人李慧芝表示，此次“內閣”改組從“行政院”、“國發會”、“經濟部”、“運動部”、“衛生福利部”、“數位發展部”、“環境部”、“教育部”、“原民會”以及“僑務委員會”，共有16位“閣員”調整異動。不過，不包括新成立的“運動部”，調整的“部會”首長僅有４位：“經濟部長”龔明鑫、“數發部長”林宜敬、“國發會主委”葉俊顯、“衛福部長”石崇良。



而兩屆羽球奧運金牌得主、現任體育大學副教授李洋將出任“運動部長”，反而引發關注。



國民黨今天下午召開中常會，由林寬裕和楊智伃等人進行會後轉述並回應媒體提問。



對於李洋接任“運動部”首任“部長”一事，楊智伃說，她非常的期待，因為自己本身是畢業於體育大學，同樣身為校友，關注體育項目的事情，希望台灣體育環境能有所改變。

