王信文：輝達行銷策略見證中國AI技術追趕

彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化8月28日電（記者 方敬為）針對輝達（NVIDIA）接受美國政府抽取利潤以換取銷售晶片到中國大陸，彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，輝達不只甘願被美國政府抽取15%利潤，就連最近H20晶片因為資安疑慮被中國大陸管制採購，輝達也打算再研發新的B30A晶片替補，這當中除了是基於商業考量，也是為了延長中國對輝達晶片的依賴性。



王信文說，美國也會擔心，過分的圍堵策略反而激發中國科技發展的自主性，輝達身為AI技術的龍頭，同樣也忌憚中國的AI發展，一旦中國自立自強，不只要承受商業市場萎縮，後續面臨的競爭更是一大挑戰，所以從輝達的行銷策略可以間接見證中國AI技術的追趕。



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、智富經營管理學會榮譽理事長。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



輝達先前為了突破美國政府管制AI晶片出口中國大陸，執行長黃仁勳願接受美國總統特朗普抽取15％利潤的要求，持續供應中國市場H20晶片，但近期傳出H20有資安疑慮，中國政府建議國有、私營企業謹慎採購。據知情人士透露，輝達為此正在替中國市場開發一款全新AI晶片，代號為B30A，仍不放棄中國市場。



針對輝達堅持中國市場布局，王信文表示，輝達不單只是為了商業考量，當中也包含對中國AI技術發展的忌憚，他指出，輝達在中國市場的利潤重要性不容小覷，中國約占該公司整體營收的兩位數比例，這使得放棄中國並非一個簡單的商業選擇，同時繼續維持中國對輝達晶片的依賴性，有助於維持輝達AI技術的領銜地位。



王信文從三個面向分析輝達的戰略邏輯。第一，是游說與政治博弈，他認為黃仁勳會選擇大力遊說美國政府，原因在於中國的AI技術追趕已經逼近，若任由中國在封鎖下自我發展，長期看會出現與輝達並駕齊驅的風險；因此寧可在出口上做讓步，包括接受美國政府對中國銷售抽取15％的收益要求，也要保住中國這片大市場。

