蕭天流：美對台軍事合作　台海緊張形勢升溫

台陸軍退役少將蕭天流。（中評社 資料照） 中評社台中8月28日電（記者 方敬為）針對美國在台協會（AIT）處長谷立言公開與台“防長”顧立雄會面的資訊，台陸軍退役少將蕭天流接受中評社訪問表示，此舉顯然是呼應賴清德宣示明年增加軍費支出達GDP的3%，美國藉此督促台灣要達標，要擴大對美軍購力道。也因為此軍購規模太過龐大，谷立言除了與顧立雄會面，也找上國民黨、民眾黨等在野“立委”，其意圖明顯就是要排除障礙。



蕭天流指出，美國將美台軍事合作“檯面化”，會促使中國大陸有所反應，台海緊張形勢升溫，能替民進黨當局製造擴大軍購的合理契機，值得注意的是，目前美國要求台灣採購的軍備，都是朝向所謂不對稱作戰、城鎮戰的方向，要台灣成為消耗解放軍的前哨站，相關想定並不符合台灣的利益，滿足美國島鏈戰略需求的成份居多。



蕭天流，金門人，曾任“國防部”軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。



AIT處長谷立言近日接連公開與顧立雄、台灣各黨派“立委”會面的照片，並主動在社群媒體上揭露行程，引發關注。蕭天流分析指出，這一連串公開互動並非單純的禮節性交流，而是含有明確政治與戰略意涵的信號，美國將原本低調美台軍事合作“檯面化”，一方面是督促台灣擴大對美軍購的力道，並排除掉可能的障礙；另一方面就是要滿足美國在台海應對中國的戰略需求，達到其島鏈戰略調整的目標。



蕭天流強調，谷立言與顧立雄公開會面，時值美國島鏈戰略調整之際，亦恰逢台灣宣布擴大軍費之處的時刻，形成強烈的政治訊號。賴清德宣布規劃將2026年軍費支出大幅提高至約新台幣9495億元，佔GDP比重約3.32%，為近年來最大幅度的躍升。官方與外媒皆視此舉為在美方壓力與區域威脅下的回應與投資。



他指出，谷立言這次的種種動作，就是要督促台灣當局要落實擴大對美軍購的規模，明年的軍費支出並須達標，所以谷立言接著又與各黨派“立委”會面，並且釋出相關畫面與資訊，強調不分黨派委員對於防務、安全有共識，其動作在告誡這些“國會議員”，“勿阻擋相關預算編列”。

