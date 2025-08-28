中評關注：盧秀燕不選黨魁多方布線

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月28日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕表態不參選黨主席，按照其過去的作風，一旦做了決定，轉圜的可能性不高，從幾個面向可以觀察出，盧秀燕正在多方布線，對檯面幾個主要黨魁人選都釋出善意，為未來的合作預 先鋪路。



多次表態不續任國民黨主席的朱立倫，在823罷免投票結束後公開喊話台中市長盧秀燕，希望對方“承擔重任”，盧秀燕則於24日明確表態、強調優先考量一定是台中，因此無意參選。



“藍營一姐”盧秀燕宣布不參選國民黨主席後，黨內多人表態參選，目前包括前“立委”鄭麗文、中常委孫健萍、前彰化縣長卓伯源、彰化縣議長謝典林、孫文學校總校長張亞中、“立委”羅智強都宣布參選。朱立倫雖然稱不續任，但也未宣布辭職，尤其在盧秀燕不願接棒的情況下，仍可能爭取連任。



據了解，挺盧派仍積極勸進盧秀燕參選，並會努力直到領表登記截止日的前一刻，一方面也會尋求所謂的“代理人”投入黨魁改選，包括前台中市長胡志強、前台北市長郝龍斌都是徵詢對象。



台中近盧人士私下表示，以盧秀燕的性格，一旦決定並表態不選黨魁，基本上就是定數，轉圜的可能性不高，盧快刀斬亂麻，一來讓團隊內耗到此為止，二來全體一致朝不選黨魁的路線擬定後續策略。可以發現，在盧秀燕否決參選黨主席後，台中市藍營各級民意代表，包括“立委”、議員甚至議員擬參選人都出面發文表示認同，並呼應盧秀燕的說法，強調不選黨主席是有智慧的政治決定。



值得注意的是，盧秀燕似乎也展開多方布線，先是當面向鄭麗文喊“加油”；又肯定朱立倫領導黨務“勞苦功高”；其嫡系子弟兵、藍委羅廷瑋則出席羅智強宣布參選黨魁的記者會，並宣告“中部許多夥伴會出面支持。”一番言論也引起各界解讀與討論。盧秀燕有意無意、直接或間接的對檯面幾個主要黨魁人選釋出善意，看來確實是不打算親自出馬，有意採取合作策略，後續發展值得觀察。