北市府引進大陸機器狗！顏若芳轟市府放水

台北市政府引進智能機器狗，被踢爆是中國大陸宇樹科技的產品，綠營憂心資安問題。（李四川臉書） 中評社台北8月27日電／台北市政府引進智能機器狗做為“巡檢新夥伴”，但被踢爆就是中國宇樹科技製造的Unitree Go2。民進黨台北市議員顏若芳表示，新工處自始自終都知道機器狗是中國製造，要求蔣萬安檢視決策過程是刻意放水或遭有心人蒙混過關，“法律是底線，‘國安’更是紅線”，犯下這樣的錯誤，會讓人質疑北市府不僅“對中放水”，能力更堪憂。



顏若芳27日在臉書表示，經她與新工處聯繫了解，機器狗並非針對人行道進行清潔維護，而是“蒐集所有道路資料回報給北市府”。台北市政府工務局新建工程處坦承，自廠商提報以來，自始至終都知道機器狗是中國製造，現已全面停止使用。



顏若芳指出，聽到這些回應後，實在是令人瞠目結舌。該機械犬的中國製造廠商“宇樹”，早在今年5月就被美國國會議員要求調查，原因是在該廠商製造的機器人身上，有預裝了隱藏後門且與中國境內伺服器相連。



顏若芳痛批，蔣萬安市府大喇喇引入中國廠商進到台北偵蒐道路資料，還喜孜孜地說這是“創新科技”。疏（殊）不知要不是提早發現、成功要求下架，“首都”的道路資料恐怕都被回傳到中國了。法律是底線，“國安”更是紅線，犯下這麼下流的錯誤，只會讓更多人覺得蔣市府不僅對中放水，能力更堪憂。



根據《自由時報》報導，有消息指稱台北市政府單一機器狗本體就要新台幣70萬元左右，之後還要投入環景巡檢與遠端遙控等研發經費約600萬元、語音辨識整合研發費1000萬元。宇樹科技Go2機器狗在台灣獨家代理商的官網上，可以看到單隻簡配版售價不到新台幣7萬元。在淘寶上約為1.3萬人民幣（約新台幣5.5萬元），因此台北市政府被懷疑沒有符合採購法規。