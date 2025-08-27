謝欣霓歎民進黨竟只檢討老柯　點名郭昱晴

謝欣霓表示，大罷免失敗只檢討民進黨團總召柯建銘一人，之前綠委郭昱晴獵巫事件，難道不用檢討？（照片：謝欣霓臉書） 中評社台北8月27日電／726、823大罷免失利後，近日民進黨內連番砲轟發起大罷免的民進黨“立院”黨團總召柯建銘。對此，前綠委謝欣霓27日在臉書發文表示，大罷免會失敗，“立法院”才是該檢討的單位，她自己萬萬沒想到，“立法院”竟只檢討柯建銘一人。謝欣霓也反問，之前民進黨籍“立委”郭昱晴獵巫事件，難道不用檢討？而如果柯建銘可以隻手遮天，“為什麼之前‘立委’沉默不出聲？”謝欣霓也感慨，“悲哀，我的黨。”



謝欣霓表示，這次大罷免會讓這麼多公民站出來，大家不要只檢討賴清德跟“行政院”，“立法院”才是該檢討的單位，“打架輸人、提案輸人、論述輸人，才會讓不分藍綠的公民掀起了大罷免的風潮”，但謝欣霓也指出，萬萬沒想到，“立法院”最後的結論僅檢討柯建銘一個人。



謝欣霓也舉例，之前綠委郭昱晴拍攝年輕人放在官網批鬥時，這不用檢討嗎？她強調，公民發起罷免的最主要原因，就是“立法院”太弱，“如同這幾天委員們寫出來的老柯獨裁那就更匪夷所思”。



謝欣霓也指出，各位能夠在單一選區不斷地選上“立法委員”在地方上翻滾多年，那是吃素的？如果柯建銘可以隻手遮天，“為什麼之前“立委”沉默不出聲？”



最後，謝欣霓強調，“站在‘立法院’的每一位‘國會’諸公，難道不該先反省自己再檢討別人嗎？悲哀，我的黨”。