台積電百億美元增資海外子公司　台官方核准

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北8月27日電／台“經濟部”今天核准8件重大投資案，其中包括台積電以100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，主要為降低外匯避險成本。累計至今，台積電對該海外子公司投資金額達381億美元。此外，大立光以2.4億美元增資海外子公司，亦用於外匯避險。



“經濟部”投資審議會於今天召開第23次會議，共核准8件重大投資案，包含2件僑外投資、5件對外投資以及1件對中國大陸投資。



對外投資部分，“經濟部”表示，第1案為台灣積體電路製造股份有限公司以100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事經營一般投資業務，主因為降低外匯避險成本，將自有外匯轉投資至TSMC GLOBAL LTD.，藉以賺取銀行定存及債券投資孳息。



根據最新統計，台積電已對英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.增投資10次，累計金額為381億美元，主要用於外匯避險。



第2案為大立光電股份有限公司以2.4億美元增資薩摩亞ASTRO INTERNATIONAL LIMITED，主要從事投資控股業務，以因應匯率變動，降低外匯避險成本。



“經濟部”表示，第3案為緯穎科技服務股份有限公司以5億美元增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，投入位於美國德州的艾爾帕索（El Paso）工廠，從事高密度伺服器、儲存設備的銷售等業務。



第4案為新唐科技股份有限公司以150億日圓增資日本NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION JAPAN，從事IC商品的設計服務、開發、生產、製造及電子零件開發、製造等業務。

