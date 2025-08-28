方一祥看陳其邁未來　低調等時機絕對有空間

民進黨籍屏東縣議員方一祥。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月28日電（記者 蔣繼平）大罷免失利後“賴政府”人事改組，外界關注民進黨籍高雄市長陳其邁未來動向。民進黨籍屏東縣議員方一祥向中評社表示，陳其邁是靠補選才當市長，唯有做好做滿，避免落下把柄被講話，“國會”沒過半提早“入閣”也沒幫助。後賴清德時代，會參選“總統”目前來講只剩蕭美琴與陳其邁，因此陳適合低調、等待時機，一切等明年交棒後再說。



方一祥，1976年生，屏東人，民進黨籍屏東縣議員，曾任屏東市第17、18屆市民代表、民進黨屏東市黨部評委召集人、兩屆全黨代表。屬於英系。



陳其邁任期明年屆滿，昔日賴清德在台南市長任內、謝長廷在高雄市長任內，都是在第二任後期便北上出任“行政院長”。陳其邁並未被比照辦理。



針對這次“內閣”改組看法，方一祥表示，因為民進黨在“立院”沒有過半，現在推誰上去誰都很難做，賴清德不可能把比較好、必較優秀的人選推上去等著被砍頭，所以讓“行政院長”卓榮泰繼續當，擋著用，“內閣”小改組就好。



方一祥表示，另外，因為賴清德與“總統府”秘書長潘孟安關係最好，對賴清德來說，最好的“閣揆”人選是潘孟安，潘孟安能力也會比卓榮泰強，但受限於沒過半，把潘留放在“總統府”祕書長最安全。



民進黨籍高雄市長陳其邁未來有沒有空間向上發展？或者是否會有壓力需要接“閣揆”？



方一祥表示，陳其邁就把高雄市長當好當滿，等到明年12月25日交接後再說，且現在背景與前高雄市長陳菊、謝長廷提前“入閣”的局勢不一樣，因為新潮流也怕會去搶“總統”的位子，因為在賴清德之後，黨內會去選“總統”的就是蕭美琴與陳其邁。



方一祥表示，因為蕭美琴已當到“副總統”的職位，而英系目前只有陳其邁，如果當初沒有爆出父親陳哲男涉貪事件，今天“總統”絕對不會是賴清德，反而是陳其邁了。