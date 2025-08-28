中評關注：人事改組沒動大咖　藍綠繼續鬥

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北8月28日電（記者 鄭羿菲）726、823大罷免大失敗後，台官方進行局部人事改組，政治性強的大咖都沒動。賴清德雖宣示“四項調整”，但從“行政院”端出的追加預算、總預算不編入軍人加薪等來看，賴清德與“行政院長”卓榮泰並未調整強 硬路線，如同台灣民眾黨主席黃國昌所言，“未來政治衝突只會繼續升高”。



726、823大罷免大失敗後，台灣社會各界“找戰犯”，包括卓榮泰、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、不分區“立委”沈伯洋都被點名要下台，只是拖了一個月，推升大罷免情緒的“三巨頭”座位，除柯建銘被推出來背鍋外，其餘人均穩如泰山。



賴清德即便在23日當晚緊急召開記者會，宣示做出“4項調整”，調整隊形、調整施政順序、調整行政立法互動、調整財政體質，但也未對這場遭台灣主流民意否決的大罷免大失敗向民眾道歉，外界多解讀為賴清德根本未反省。



此外，“賴政府”的三個態度，也凸顯了並未改變對內鬥爭的態度。一、卓榮泰日前拍板今年度總預算案追加預算新台幣878億元，其中包含以“地方一般性補助款”為名義，把藍白聯手刪除的636億元再追加回來，卓榮泰稱，若“立委”能支持，地方一般性補助款的問題或許能迎刃而解，讓藍白不滿地直呼，把地方政府、把人民當肉票。



二、卓榮泰拍板的明年度總預算案中，以“違憲”為由，未納入“立法院”三讀通過的軍人待遇調整及警消退休條例的“爭議預算”，面對藍白“立委”質疑“行政院”不依法行政，卓榮泰則以聲請“釋憲”、暫時處分為由擋回去，而賴清德兩度提名大法官人選未能通過“立法院”人事同意權的情況下，大法官會議無法處理“釋憲”案裁決暫時處分與否，顯然這是綠營持續逼迫藍白未來趕緊通過大法官人事提名案。

