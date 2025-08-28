中評鏡頭：屏東糶糴村敬字亭　流露客家精神

屏東縣竹田鄉的糶糴村敬字亭，外觀是古朴的紅磚造建築，有點傾斜，有如比薩斜塔。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月28日電（記者 蔣繼平）屏東縣竹田鄉是客家鄉鎮，有濃郁的客家文化，這裡有座糶糴村敬字亭，建築有點傾斜，有如比薩斜塔般。此外，糶糴村（糶，音同跳，意思為賣米；糴，音同迪，意思為買米），也因為字很難念而被討論，吸引遊客來打卡一探究竟。



糶糴村的命名由來有其典故，這裡早期是南台灣的米倉，也是六堆客家地區米穀雜糧買賣的集散地。利用龍頸溪的水路運輸，連接東港溪至東港接駁大船銷往大陸唐山，因此就在糶糴村龍頸溪水門旁設立河口港，稱為“達達港”，舊遺址現為水閘門。



溪邊矗立一座紅磚造的古樸“敬字亭”，用來焚化字紙，早期將字紙視為古聖賢的智慧結晶，不可任意丟棄或踐踏，必須敬字惜紙，將之撿拾送至字爐火化，以回歸古聖賢，聊表敬意。顯示客家人晴耕雨讀的觀念，以及客家儒農深具崇儒敬聖的精神。



另外，岸邊一棵巨大老榕樹，樹下一座六角（代表天地六合的象徵）涼亭式的土地公廟，稱為舊達達港糶糴村糧埤伯公，庇佑此地渡船頭的合境平安航行，物豐民富。



竹田鄉位於屏東縣中部地帶，為六堆的中堆。北臨麟洛鄉，東鄰內埔鄉、萬巒鄉，西鄰萬丹鄉，南接潮州鎮。2019年在“交通部觀光局”舉辦“台灣十大客庄小鎮”票選中，竹田鄉成為屏東縣唯一獲選的鄉鎮市。2024年底竹田鄉人口數約1．6萬人。