中評關注：國民黨主席選舉弔詭　三大問題

國民黨主席朱立倫已多次重申交棒的決心。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席將在10月18日進行改選，原訂9月1日至5日領表登記，但27日經中常委提案通過，將領表登記時間延後兩周，改為9月15日至19日，讓整個原本已很弔詭的選局，增添了一些變數。接下來是否會有藍委爆料的重量級人物表態參選，後續值得關注。



國民黨主席選舉至少呈現兩大弔詭，更可從中看出藍營三大問題。第一弔詭是，雖是在野第一大黨，全黨上下剛全力挺過綠營發動的二波大罷免，氣勢正盛之時，黨內頂級A咖台中市長盧秀燕宣布不選主席，現任主席朱立倫也堅定要交棒，大咖竟都不想角逐主席。



目前已表態參選的包括前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、彰化縣議長謝典林、中常委孫健萍、藍委羅智強等，雖然都是藍營優秀人士，但從資歷和從政經歷來看，很難說他們屬於藍營的頂級A咖。



第二弔詭的是，多位表態參選主席者，都自詡為階段型或是任務型主席，目的是為了協助有志2028大位的盧秀燕。堂堂百年大黨國民黨，主席份量竟落到如此微小，是從未見過的局面。



也因此可以看出這局面衍生出來的國民黨三大問題。首先是，黨中央功能弱化的程度比外界想像的大，此任黨主席雖名義上能掌握2026年地方提名權，但若沒有足夠募款能力，光是中央黨部每月新台幣數千萬元的財務支出就難以為繼，加上此次因為罷免綠委導致多個地方黨部主委和黨幹部、黨工因涉及不實連署而遭收押，基層組織陷入癱瘓，黨中央即使想要推動整合，也面臨人手不足、動員力削弱的現實困境。



其次，全黨的思維如果都圍繞在等待盧秀燕2026年卸任市長，再接棒衝刺2028大選，國民黨在此之前的路線和論述就會陷入真空，更不用談擴大支持度。而這其中，相關的路線問題，政治事件立場，是由黨主席主導？還是由“準接班人”盧秀燕間接主導？將導致黨內權力架構曖昧不清。