中評現場：境外媒體記者採訪抗日戰爭紀念館

眾多媒體聆聽中國人民抗日戰爭紀念館副館長賴生亮講解。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京8月28日電（記者 俞敦平）為迎接9月3日即將舉行的大閱兵，大會新聞中心與中國記協自8月27日起舉辦一系列境外媒體集體採訪活動。首日近兩百名境外媒體記者在大雨中走訪中國人民抗日戰爭紀念館，現場不僅有遊客與本地學生，也有日本媒體到場關注這個對日本內部來說較為敏感的議題。紀念館以全新展陳與互動體驗重現抗戰歷史，除了大量的關於中國共產黨的抗日記錄之外，當時台灣民眾與國民黨領導下的抗日行動也都有包含，例如霧社起義、四行倉庫到國際援助與青天白日滿地紅旗幟皆有呈現。副館長賴生亮強調，館方盼藉此“緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”。



今年適逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，北京將於9月3日舉行閱兵。為配合系列紀念活動，中國記協安排境外媒體在北京、天津、河北進行多場集體參訪。27日下午首場行程，重點安排中國人民抗日戰爭紀念館。



當天北京少見地整日大雨，但未澆熄記者採訪熱情。主辦單位動員五台巴士載運近兩百名境外媒體記者抵達館區。館內除媒體外，也有許多一般遊客，還有身著軍服進行軍訓課程的本地學生。值得注意的是，記者間甚至傳出日語交談，顯示日本媒體亦在場參與，對相關在日本內部較為敏感的內容保持高度關注。



中國人民抗日戰爭紀念館外觀整潔，內部煥然一新，外圍商店街規畫齊整，顯示近期經過大規模改造。展廳結合史料與科技，設計沉浸式體驗，例如模擬地道躲避日軍、AI修復影像與歷史照片，甚至重現美國總統羅斯福當年對日宣戰的電話錄音。展覽雖以中共主導的抗戰為核心，但同時呈現國民黨的多場抗戰事蹟：從參與開羅宣言到淞滬會戰、太原會戰，乃至台灣民眾耳熟能詳的四行倉庫保衛戰，都在展覽中完整呈現；同時也專門介紹了台灣霧社起義等地方抗日事件。



展區更展出美軍飛行員在華作戰時所配發的識別保護裝備，並懸掛青天白日滿地紅旗幟，展現當年中美並肩作戰的歷史場景。另有關於港澳台抗日行動與台灣光復的專題介紹，使抗戰歷史的多重面向得以完整體現。



館內也同時設有文創商品販售區，種類豐富，從歷史書冊到紀念品皆有，讓參觀者能帶走象徵性的文化記憶。



副館長賴生亮在館內簡介時指出，抗戰館自1987年落成以來，已接待數千萬觀眾，是中國唯一全面反映抗戰歷史的專題館。本次80周年展覽展出超過3200件文物與1500餘張圖片，其中包含百餘件一級文物。他強調，展覽不僅記錄中國人民14年的艱苦抗戰，也呈現國際友人對中國的支持，盼觀者能“緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”。