中評鏡頭：抗日戰爭紀念館南京大屠殺專區

中國人民抗日戰爭紀念館設有南京大屠殺專區。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京8月28日電（記者 盧誠輝）以南京大屠殺為背景的大陸電影《南京照相館》至今僅1個月已突破27億元人民幣的票房紀錄，但看完電影後，千萬不要錯過位在北京的中國人民抗日戰爭紀念館，因為館內設置的南京大屠殺專區，更是血淋淋地清楚呈現日軍如何在短短6周就屠殺超過30萬人的罪行照片。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。中外記者8月27日來到位於北京市豐台區宛平城內的中國人民抗日戰爭紀念館參訪，6千多平方米的展場空間，依序紀錄著抗日戰爭的始末。



館內設置的南京大屠殺專區，血淋淋地清楚呈現日軍從1937年12月13日到1938年1月，在佔領南京短短6周內就進行了駭人聽聞的血腥大屠殺，總計有超過30萬人死亡。這一張張包括南京長江邊遭日軍屠殺的遇難者屍體成堆、日軍將砍下的人頭放在路障上嘴裡塞進半截香菸取樂、虐殺小孩與外交官等歷史照片，也清楚記錄了日軍罪行。



中外媒體參訪期間，有一位母親帶著一位小男孩也到場參觀，小男孩看著一張張血淋淋的照片滿臉不敢置信，當許多境外媒體圍著小男孩試圖想要採訪時，小男孩卻難過到幾乎說不出話來，忍不住用手擦了擦眼淚，但仍很勇敢地跟著母親一路看完展場。



這位母親在陪著小男孩參觀完中國人民抗日戰爭紀念館後，發現在出口前的文創書籍區有擺設一架鋼琴，隨即溫柔地抱著小男孩坐在鋼琴前熟練地彈起樂曲，並不時在小男孩耳邊輕聲細語，試圖用音樂來撫平小男孩受到震撼的心靈，也感動了許多在場的境外媒體記者。

