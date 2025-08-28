中評現場：盧溝橋畔見證歷史與今昔對比

橋上的石獅子。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京8月28日電(記者 俞敦平)為迎接9月3日大閱兵，大會新聞中心與中國記協於8月27日安排境外媒體參訪。當天北京罕見整日大雨，原本宛平城與盧溝橋行程打算取消，但記者們“來都來了”的熱情，最終促成冒雨造訪盧溝橋。導覽員在現場介紹乾隆御筆“盧溝曉月”、橋身石獅與建造工藝，並提到七七事變真正爆發於一旁的平漢鐵路橋。這座當年北平南大門的交通樞紐，如今功能漸被京廣高鐵取代，戰火遺址與高速列車同框，形成鮮明對照。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，北京將於9月3日舉行閱兵。配合紀念系列活動，中國記協自8月27日起舉辦境外媒體採訪，原訂參訪抗戰館、宛平城與盧溝橋，但因當日豪雨原取消後兩站，但記者們“來都來了”的熱情促成了雨中仍前往盧溝橋參訪。



近兩百名境外媒體冒雨登上盧溝橋。導覽員首先帶領記者來到乾隆御筆親題的“盧溝曉月碑”，這是“燕京八景”之一。碑首雕有龍柱與雲海，象徵帝王氣象，碑文描繪清晨月色下的盧溝橋風景，成為古都勝景的寫照。隨後介紹到盧溝橋始建於金大定二十九年（1189），橋身由十個石墩撐起，採用鵝卵石與鐵柱穿石技術加固，八百多年來屹立不搖。曾有千噸重物測試通過，橋體依然穩固，展現古人建橋工藝的精湛。橋上最為人津津樂道的則是石獅群，總數501隻，跨越金元明清不同時代，姿態各異，神態生動，因此流傳“盧溝橋的獅子數不清”的說法。



導覽員的講解逐步轉向近代史。1937年七七事變爆發時，真正的槍火並非打響在盧溝橋上，而是旁邊的平漢鐵路橋。這條鐵路自北平通往華中，是當時北京唯一向南的重要通道，被視為“北平南大門”的交通樞紐。日軍借口搜查失蹤士兵要求進入宛平城，遭守軍拒絕後，便在鐵道橋附近挑起戰端，全面抗戰由此展開。今天在平漢鐵路橋背後，已新建起京廣高鐵橋，高速列車呼嘯而過。昔日戰火引爆點，如今與現代化交通設施並立，歷史與當下在同一片空間交錯，形成強烈的今昔對照。