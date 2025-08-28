大陸抗戰史展有巧思　對台善意對日警告

展覽中出現不少關於國民黨抗日的內容。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京8月28日電（記者 俞敦平）中國人民抗日戰爭紀念館這次針對反法西斯戰爭勝利80周年的特展別有巧思也釋出一定的善意，其中納入國民黨正面戰場與台灣在日據時期的抗日行動，再點出南京大屠殺等悲劇之餘，同時介紹戰後中日關係；其中導覽在跟軍訓課前來參訪的學生們介紹時也強調“記住的是歷史，而不是仇恨”。整體呈現既有警告也有善意，為中日與兩岸在歷史對話與民間交流上打開新的可能。



本次的特展內容並非單線敘事。除凸顯中共在戰場的角色，也清楚鋪陳國民黨於正面戰場的多場會戰，並呈現霧社起義、台灣光復等內容；相關展件甚至可見青天白日滿地紅旗幟與盟軍（含美軍）救援、識別裝備，訊息明確：承認多元面向，將台灣經驗納入共同記憶。對台而言，這既是善意也有空間——主體敘事仍以中共方為核心，但“承認”本身意味著可以討論、可以交流。



面向日本，展場毫不迴避侵華暴行，點名右翼否認歷史的現象，同時在後段安排中日邦交正常化後的互動與合作。更關鍵的是南京大屠殺專區：導覽提到影片的內容有提別強調“要記住的是歷史，而不是仇恨”，導覽員因觀眾多半不會完整看完影片，特地停步指給軍訓學生聽。這一插曲把展覽的兩手策略具體化——對外，要求面對真相；對內，教導年輕世代把記憶化為理性，不讓仇恨主導未來。



中日與兩岸的“憋扭”屬性不同：前者是加害與承認的問題，後者是誰為主體的話語權之爭。此次展覽以“對日強硬指認、對台納入承認”的配置，同步傳遞訊號：一面警告日本右翼對過去暴行的否認不可接受，一面替台灣受難者與國軍老兵發聲；而對參觀學生強調不以仇恨為教育目標，則試圖把記憶導向理解與合作。



這檔展覽以公共陳列與導覽現場，把“承認多元—拒絕否認—走向合作”串成一條可走的路。或許三方可在史料基礎上進行三方共同研究、教材比對、檔案開放與學術互訪，讓彼此的記憶逐步對齊差距。歷史的真相需要共同挖掘；記住歷史，不是延長仇恨，而是為和解與合作鋪路。若能把這套邏輯從展廳帶到校園與學術社群，中日與兩岸關係或許就有機會把沉重過去，化為更穩固的互信基礎。