美財長：99%晶片在台灣製造是國家風險

美國財政部長貝森特。（照片：Treasury Secretary Scott Bessent X） 中評社台北8月28日電／美國財政部長貝森特（Scott Bessent）27日接受《福斯商業網》（Fox Business）採訪時表示，世界上99%的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的“國家安全”風險”，甚至是1973年石油危機以來首見，特朗普政府必須為美國的經濟“去風險化”。



根據《福斯商業網》報導，貝森特在專訪中，針對特朗普政府以《晶片法案》補助款換取英特爾10%股權的爭議，強調特朗普為美國人民創造的是財產而非負債，既然英特爾獲得了政府補助，那美國納稅人為何就不能從中獲得好處。



至於特朗普政府有沒有可能如法炮製，取得其他晶片公司，比如輝達（Nvidia）的部分股權?貝森特則說，他不認為輝達需要政府的資金支持，所以目前這項提案並沒有出現在談判桌上，不過這選項並不只侷限在半導體，造船業也有可能。



貝森特還說，世界有99%的先進晶片，都是在台灣生產，直言這是一項“國家安全”風險，其風險程度是阿拉伯石油禁運以來從未見過的，特朗普政府必須為美國經濟去除風險。



貝森特並透露，現在美國有一群官員相信，若特朗普政府沒有2029年卸任前，完成美國經濟去風險化的任務，那執政就等於失敗。但他認為特朗普政府是不會失敗的，特朗普身為商人，非常重視解決問題，過去歷屆政府無視這些戰略風險，對他來說簡直不可思議。