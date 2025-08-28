陳淞山：國民黨能否重返執政　就看這3人

前扁辦主任陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北8月28日電／中國國民黨在兩次藍委罷免投票中全數守住席次，原本外界預期接下來的黨主席選舉必定是搶破頭的政治廝殺，畢竟這場戰役不僅牽動2026地方選舉，更關乎2028大選的提名大局。對此，前扁辦主任陳淞山25日表示，未來如何破局，端看國民黨黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、“立法院長”韓國瑜的智慧與抉擇，將直接決定國民黨能否在2026與2028真正邁向再度執政之路。



陳淞山曾任陳水扁政府時代的“考試院”保訓會委員、陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



國民黨主席朱立倫在823罷免大勝當晚，當眾表態懇請台中市長盧秀燕接棒，盧則在隔日立即婉拒，以“最困難的時候，媽媽會留在家”為由，明確表達不參選。



陳淞山25日在《美麗島電子報》發表評論表示，這一推一退的戲碼，讓外界摸不著頭緒。但可以確定的，朱、盧二人都在想參選2028大選，而黨主席選舉“進退之間”的政治攻防與操作就是關鍵所在。因此，他們必須穩紮穩打，謀定而後動，看情勢演變，但不排除打“代理人戰爭”這張牌。而馬英九、王金平、郝龍斌、侯友宜或蔣萬安等人，可能就是潛在人選。



陳淞山認為，除了朱立倫與盧秀燕的角力，“立法院長”韓國瑜同樣被視為黨內不可忽視的重量級人選。若他有意競逐主席，以他的聲望與群眾號召力，勢必帶來翻天覆地的震動。但現行《“立法院”組織法》明文規定，正副院長不得兼任政黨職務。韓國瑜若要參選，就必須辭去“立法院長”及不分區“立委”職務，這是極為重大的政治抉擇。雖然過去黨內有人曾建議修法解套，但多數幕僚不贊同，最後不了了之。如今情勢丕變，韓是否可能重新考慮，成為國民黨內最大的不確定因素。