遭爆喊住持老公　林岱樺不忍了親揭真相

綠委林岱樺。（中評社 資料照） 中評社台北8月28日電／積極爭取2026高雄市長初選提名的民進黨“立委”林岱樺，遭周刊爆料喊通法寺住持釋煌智“老公”、想讓大人抱抱等曖昧簡訊。林岱樺27日在網路節目表示，她覺得最可惡的是，怎麼可以把這麼純潔的一個宗教告解，而偽造成不堪的一個情愛告白，藉此來打擊她。



林岱樺27日接受網路節目《下班瀚你聊》專訪時被問到，妳和住持的對話裡面有提到老公，妳真的有寫這這樣的字眼給師父嗎 ？林岱樺回應表示，這個其實是一個人生最深處的一個內心，她是在跟師父告白她的一些內心世界，她的貪、嗔、痴、慢、疑。周刊就這樣的重新編製，那為什麼老公就是住持、住持就是老公，能夠證明嗎？所以這就是周刊惡毒的地方。而這整個告解的過程，其實妳也可能不記得告解的整個來龍去脈。



被問到，所以妳是確實會寫一些訊息給師父就對了，但是這到底是不是寫給師父的？林岱樺回說，周刊的內容從哪裡來，她也不知道，到底是從誰的手機來，她也不知道，她怎麼會知道？整個檢調的資料，她完全不知道，她到現在還是不清楚，所以這才是質疑的地方，衹有檢方知道，可是周刊卻知道。



林岱樺覺得，這樣文字的重製，好像是熟悉的文字，可是它又是她不知道的、不存在的故事內容，這個她覺得最可惡。你怎麼可以把這麼純潔的一個宗教告解，而偽造成不堪的一個情愛告白，藉此來打擊她。而且這讓整個司法的公信力、威信徹底毀滅。



針對該位住持，林岱樺強調，“他就是我尊敬的法師、他就是我皈依的師父，就這麼單純，就是一個師父對弟子的一個關係”。