AIT谷立言、張子霖與陳其邁玩遊戲

高雄市長陳其邁與美國在台協會處長谷立言（右）、高雄分處張子霖處長共同拍片，挑戰台美機智三語問答，展現默契。（照片：高雄市府提供） 中評社高雄8月28日電／美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene），繼與台國防部長顧立雄、5名國民黨籍立委及民眾黨主席黃國昌會面後，AIT臉書昨日再度PO出谷立言、高雄分處處長張子霖與民進黨籍高雄市長陳其邁玩趣味遊戲的互動影片，並強調彼此默契與樂趣。



高雄市政府則發布新聞稿指出，高雄市長陳其邁與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）及高雄分處處長張子霖（Neil Gibson）一同挑戰“台美機智問答”，展現高雄與美國的深度交流，三人合作以台語、美語和中文進行接龍答題，過程趣味滿點。



高雄市長陳其邁感謝美國在台協會積極推動台美交流，以及長期對台灣、對高雄的大力支持。期盼透過多元互動共同促進台美情誼，未來進一步拓展高雄與美國在各領域的合作機會。



AIT臉書發文指出，AIT處長谷立言、陳其邁市長，還有AIT高雄分處處長張子霖攜手默契大考驗，三位進行三聲道機智挑戰——台語、英文、中文全都難不倒他們！



高雄市府新聞稿則指出，高雄市長陳其邁、美國在台協會谷立言處長及高雄分處張子霖處長聯手挑戰機智問答，題目涵蓋高雄與美國的多元連結，包括高雄、AIT高雄分處吉祥物名稱、美國與高雄芒果產地的州名及地名等題目，趣味十足。挑戰過程，陳其邁市長胸有成竹也連續得分，谷立言處長則是沉著應對、題題正確；張子霖處長不時向陳其邁“請益”解答，“笑”果十足。

