高嘉瑜談老柯　沈富雄狂吐槽：一句都聽嘸

前綠委高嘉瑜、沈富雄。（照片：《少康戰情室》YouTube） 中評社台北8月28日電／726、823大罷免失利後，近日民進黨內連番砲轟發起大罷免的民進黨“立院”黨團總召柯建銘。對此，民進黨前“立委”高嘉瑜26日在政論節目討論柯建銘相關議題時表示，“如果能讓柯建銘好好放鬆、民進黨年輕一代在柯的支持下領導黨團，使‘立院’和‘政院’未來有新局出現，這正是目前民進黨最期待能夠出現的”。但此說法遭前“立委”沈富雄黨場吐槽，“我一句話都聽不懂”。



根據《中時新聞網》報導，高嘉瑜26日在政論節目《少康戰情室》表示，柯建銘一直都是民進黨的承擔者、他非常辛苦，但現在，確實是到了一個時代的轉變之時了。她指出，民進黨有很多新生代希望能夠一起來承擔民進黨現在的危險、危難。如果能讓柯建銘好好放鬆、民進黨年輕一代在柯的支持下領導黨團，使“立院”和“政院”未來有新局出現，這正是目前民進黨最期待能夠出現的。



而對於高嘉瑜的說法，同台的沈富雄質問她，到底在講什麼？“我一句話都聽不懂”，柯建銘最近的表現，與其所著《大局‧承擔》一書所寫的是一致還是違背？高嘉瑜回應，她覺得到了一定年紀之後，柯建銘所想與所做的會有落差，大家也都看不懂柯的智慧，“柯總召這個大智慧，現在看起來有點太大了”，沈富雄則吐槽，“什麼年紀？你在罵我喔”。