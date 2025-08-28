蔣萬安赴“政院”爭補助款　嗆不接受重綠輕藍

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月28日電（記者 鄭羿菲）繼中國國民黨籍台中市長盧秀燕14日親自出席“行政院會”爭取今年度的地方政府一般性補助款後，國民黨籍台北市長蔣萬安28日也赴“行政院會”發聲，爭取明年度地方一般性補助款。蔣在院會前表示，“行政院”擴張解釋調整對各縣市政府的補助金額，不就重回過去被批評的重綠輕藍作法？他不能接受。



“行政院長”卓榮泰21日拍板明年度總預算案，因應新版財劃法釋出“中央”財源，明年度“中央”統籌分配稅款將達新台幣8841億元，較今年度增加釋出財源4165億元予地方政府。



“行政院”28日上午召開“行政院會”，蔣萬安親自出席，他表示，今天來“行政院”是為台北市，也是為各地方政府發聲，一般性補助款和計劃性補助款性質不同，長期一直有公正公開的公式，現在“行政院”透過擴張解釋，在對地方政府補助總額不變的前提下，可以調整對各縣市政府的補助金額，這不就回到當初前瞻計劃特別預算時，遭外界所批評重綠輕藍的做法了嗎？



蔣萬安強調，他不能接受“行政院”這種透過擴張解釋，造成很可能不公平分配的做法。



蔣萬安舉例說，前幾年“行政院”風風火火推動班班有冷氣，但現在“教育部”突然取消對各級學校的電費補助，“你裝冷氣，我繳電費”，“行政院”有沒有想過有多少地方政府的財政狀況，付不起這些電費？“行政院”把一般性補助款變成地方政府不確定的收入，將出現許多無預期的受害者，尤其是教育、社會福利及基礎設施。



蔣萬安指出，包括連江縣及新北、桃園、台中等“直轄市”都已出來發聲，他今天就是來表達這樣的地方心聲。



蔣萬安簡單說明親赴“行政院會”的目的後，就直接走入“行政院”大樓，並未接受媒體其他提問。