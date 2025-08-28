民進黨綱驚見減少生育率　網酸只要優質青鳥

藍委陳菁徽。（陳菁徽醫師臉書） 中評社台北8月28日電／台灣少子化問題嚴重，中國國民黨“立委”陳菁徽27日直指“生不如死”，已連19月人口負成長。她質疑台灣生育率亞洲、全球倒數第一，政府卻漫不經心毫無對策。有網友發現，民進黨黨綱竟寫有“人口政策應重視提高人口素質，減少生育率”等方針。網友直酸民進黨只要優質的青鳥，不要雜質。



藍委陳菁徽27日在臉書發文質疑，台灣“生不如死，已經連續19個月人口負成長”。據美國中情局(CIA)數據，2024年全球生育率，台灣不僅是亞洲倒數第一，更是全球倒數第一。這明明是“國安”危機等級問題，政府卻好像漫不經心，毫無對策。如果沒有人力，談什麼產業發展，談什麼“保家衛國”？



PTT有網友指出，看到八卦版有人爆卦，Threads上有人擔心少子化。有脆友回應黨綱截圖，減少生育率，居然列在民進黨黨綱裡？想說太扯了怎麼可能，但自己去找，還真的有！PDF檔第七頁就是了，“難怪少子化辦公室是最成功的辦公室！民進黨是不是真的想要搞死台灣啊”！



脆友直呼，“提高人口素質”這句話不就是要“清除雜質”？真的細思極恐、“民進黨不意外，難怪虐童殺人都輕放，希望2028能讓他們下台”、“民進洞唯一KPI爆炸的：少子化辦公室”。PTT鄉民表示，“民進黨又找到一塊神主牌了，恭喜”、“就知道民進黨現在有多麼反人類”、“只要優質的青鳥，不要雜質”、“消滅雜質，你以為開玩笑”。