調整16位正副首長　游盈隆：障眼法、煙火秀

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，“內閣”改組真正重要部會衹有3個，比較像障眼法。（照片：游盈隆臉書） 中評社台北8月28日電／大罷免失敗後，“行政院”發言人李慧芝27日表示，“行政院長”卓榮泰啟動行政團隊大規模調整，共有16位“閣員”調整異動。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆27日在臉書發文諷刺，雖然“內閣”小幅改組人數多達16人，但特任官衹有6人，真正重要部會衹有3個，“經濟部”、“衛福部”與“國發會”，這比較像是個障眼法、煙火秀，“但問題是，只變換一下隊形，就能平息大眾的怒火嗎？如果這樣想，就太一廂情願、太鴕鳥主義心態了”。



游盈隆表示，面對黨內砲火，民進黨“立院”黨團總召柯建銘竟直球對決、稱“大罷免是窮盡一切可能讓‘國會’過半，何錯之有”，此舉赤裸裸展現“為達目的，可以不擇手段”的錯誤心態與認知。尤其是在經歷長達半年以上的社會動盪與政局不安之後，大罷免結果32:0，仍完全沒有一點違和感，令人非常遺憾。



游盈隆認為，柯建銘這樣的行為表現，再度印證了自己觀察罷團領導者和積極參與者所具有的一個普遍心理傾向，那就是“免責意識”、“免責感”。他解釋，免責感強烈與否因人而異，但在柯建銘身上表現的是非常強烈，在這種情況下，柯和其他罷團領導者就不會有責任感、罪惡感、歉疚感與羞恥心，但台灣社會可以接受嗎？



針對“內閣”改組部分，游盈隆質問，雖然“內閣”小幅改組人數多達16人，但特任官衹有6人，真正重要部會衹有3個，“經濟部”、“衛福部”與“國發會”，這是在回應大罷免大失敗嗎？



游盈隆說，他覺得比較像是一個障眼法，一場煙火秀，執政當局顯然試圖藉由這個表面人數不少的執政團隊成員的更換，轉移社會大眾對大罷免大失敗的關注。問題是，只變換一下“隊形”，就能平息在野黨與大眾的怒火嗎?如果那樣想，就太一廂情願，太鴕鳥主義心態了。





