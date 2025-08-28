鬥爭在野的都沒換　黃國昌批人事改組搞笑

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月28日電（記者 張嘉文）“行政院”昨日公布“內閣”改組名單，有9部會16“閣員”進行異動。對此，台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌今天批評，這種換人幅度稱為“內閣”改組是一場大笑話，尤其在大罷免期間專鬥在野黨的“閣員”都沒被換掉，換掉的都是對民進黨來說，在鬥爭在野黨上沒有戰力的官員。



黃國昌認為，這充分顯現出，從賴清德到卓榮泰，目前擺出來的就是鬥爭“內閣”，要繼續鬥下去，要不斷的鬥爭在野黨，撕裂台灣社會，追殺在野黨，就是這一次所謂的重新調整“內閣”“閣員”所展現出來的意義。



“行政院”昨日宣布人事調整方案，此次“內閣”改組從“行政院”、“國發會”、“經濟部”、“運動部”、“衛生福利部”、“數位發展部”、“環境部”、“教育部”、“原民會”以及“僑務委員會”，共有16位“閣員”調整異動。不過，不包括新成立的“運動部”，調整的“部會”首長僅有4位：“經濟部長”龔明鑫、“數發部”長林宜敬、“國發會主委”葉俊顯、“衛福部長”石崇良。



黃國昌今天在“立法院”受訪時強調，這種改組幅度，不僅是在小圈圈裡面找人，而是一場大笑話。更嚴重的是，過去這段時間在撕裂台灣社會，在抹紅、抹黑在野黨，在用他們手上掌握的權力追殺在野黨的一些部長，沒有一個被換的。



黃國昌說，所以賴清德跟卓榮泰用人的標準是什麼？是像“內政部長”劉世芳這種驍勇善戰，會直接陪卓榮泰下鄉，罵台灣民眾黨吃台灣米做中國鬼，這種一定要留任，像“法務部長”鄭銘謙這種功在黨國，控制司法檢調，幫民進黨追殺他們政治競爭對手的，就非常好用，一定要留任嗎？



黃國昌強調，像“衛福部長”邱泰源這種沒有戰力，不敢出來罵在野黨的，對民進黨來講一點用都沒有，這種就要換掉？所以這次的改組只看出“賴政府”就是要繼續鬥爭、追殺在野黨而已。