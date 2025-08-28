縣市補助款改申請制？藍批綠惡性不改鬥地方

國民黨團召開“地方一般性補助款改申請制？ 賴政府違法亂紀 惡性不改！”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月28日電（記者 張嘉文）“賴政府”日前刪除地方縣市的一般性補助款，引發爭議，現在傳出“行政院”打算將該補助款改為“申請制”。對此，中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會批評，此方式往後縣市政府都要仰人鼻息，賴清德是還嫌民調不夠低，大罷免失敗後改換成鬥地方政府。



國民黨團強調，除將於審查追加預算主決議中要求補助款不得少外，也會提法案反制，提升補助辦法的法律位階，不會讓“行政院”想改就改。



國民黨團今天召開“地方一般性補助款改申請制？ ‘賴政府’違法亂紀 惡性不改！”記者會，包括黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、“立委”賴士葆、李彥秀和徐巧芯出席。



王鴻薇指出，政府本來就應遵守財劃法規定，每年給地方的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算編列數，結果“行政院”又在亂搞。以後就是喜歡台南就給多一點，不喜歡台北就給少一點，黨團決不接受如此黑箱作業，將嚴正抗議。



羅智強抨擊，賴清德當台南市長時名言就是“中央不該集權又集錢”，如今故意曲解財劃法，自我打臉，那乾脆把“憲法”、地方自治都廢掉，官派縣市長最快。這樣的方式，以後地方縣市的教育、交通等經費，都要仰人鼻息，如何地方自治？他認為民進黨各縣市的區域“立委”也應站出來反對。