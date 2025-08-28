李彥秀：留著抗中官員　兩岸只會雪上加霜

藍委李彥秀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月28日電（記者 張嘉文）“行政院”昨日公布“內閣”改組名單，有9部會16“閣員”進行異動。對此，中國國民黨籍“立委”李彥秀向中評社表示，此波改組論本質還是在既有的框框下大風吹，目的有二，第一，挽救“賴政府”低迷的政治聲望；第二，修補“內閣”爭議度高的破口。



李彥秀說，賴清德與“行政院長”卓榮泰目前聲望處於低迷時刻，就像是頭受傷的獅子，用人當然不可能“大開大闔”，人事佈局當然是忠誠至上，所以包括涉及兩岸事務，言行頻爆爭議的部會，反而因為堅定的“反中抗中”的立場，譬如“內政部長”劉世芳之前的台灣國論等等，獲深綠獨派的喜愛，而獲得信賴留用。



李彥秀認為，從權力結構的角度可以理解，但是，從兩岸關係和緩與正常交流的角度思考，未來只會雪上加霜。



“行政院”昨日宣布人事調整方案，此次“內閣”改組從“行政院”、“國發會”、“經濟部”、“運動部”、“衛生福利部”、“數位發展部”、“環境部”、“教育部”、“原民會”以及“僑務委員會”，共有16位“閣員”調整異動。不過，不包括新成立的“運動部”，調整的“部會”首長僅有4位：“經濟部長”龔明鑫、“數發部”長林宜敬、“國發會主委”葉俊顯、“衛福部長”石崇良。

