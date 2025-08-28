綠委避談黨團連署柯建銘下台　林岱樺稱不簽

綠委林岱樺在臉書表示，不參與任何針對性連署。（林岱樺臉書） 中評社台北8月28日電（記者 張穎齊）大罷免大失敗，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘堅持不退，傳出黨秘書長徐國勇醞釀發起“立委”連署全面改選黨團幹部，賴清德今日也表態指出，如果黨團改選，相信會更符合社會的期待。多名綠委今日被媒體問及連署一事，大多避而不談，僅有綠委林岱樺在臉書上表示，不參與任何針對性連署。



台媒報導，民進黨秘書長徐國勇26日午已於黨中央邀各派系開會，傳達賴清德盼改組“立院”黨團的意志。會中確認，將請“總統府”秘書長潘孟安出面和柯建銘再談談。但如無結果，可能發動跨派系黨籍“立委”連署改選黨團幹部。但黨內也有很大聲音，認為這樣太粗暴、不厚道。



多名綠委28日出席“立法院”各委員會或聯席會，遭媒體堵訪追問，大多避而不談。



英系嘉義綠委陳冠廷被問及此事時，僅說“目前還沒看到連署書”。新潮流系高雄綠委賴瑞隆僅笑說“問總召，總召來溝通”。台中綠委蔡其昌說“民進黨是民主的政黨，大鳴大放”。台南綠委陳亭妃更頻頻與官員幕僚互動，不回應媒體追問。



林岱樺在臉書上發文聲明，“同志之情，豈忍全黨咎一人；同仁之愛，何必苛責柯總召。檢討從自身做起，岱樺深切反省檢討。期待本黨同志謙卑傾聽民意、凝聚改革共識，重拾人民信任。黨團幹部任期自有內規規範，本人不參與任何針對性的連署”。