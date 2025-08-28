藍委：黨員多盼黨主席有縣市長或“閣員”經歷

國民黨團書記長王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席10月18日進行改選，原訂9月1日至5日辦理領表登記作業，但昨天有中常委提案延後，中常會也通過將領表登記時間延後兩周，改為9月15日至19日。對此，國民黨籍“立委”洪孟楷今天表示，這任主席的責任重大，目前百家爭鳴的狀況下，希望有志參選者能發揮良好論述說服黨員投票給他。



國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇則說，現在有非常多的優秀同志表態參選，她敬佩這些人的勇氣，但因為過去的黨主席，黨員多半會希望有縣市長或者“內閣”“閣員”經歷來擔任，所以現在基層確實有一些不安與焦慮，她希望能延續完封大罷免的氣勢，不要因主席選舉而自亂陣腳。



國民黨主席選舉預計10月18日投票，除現任主席朱立倫堅持交棒，以及台中市長盧秀燕宣布不參選外，目前包括“立委”羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“立委”鄭麗文、國民黨中央委員孫健萍等人，表態有意角逐。此外，彰化縣議長謝典林昨天也在臉書發文宣布參選。



該選舉原訂9月1日至5日辦理領表登記時間，以及10月18日舉行投票、11月1日舉辦全代會交接。但國民黨昨天下午召開中常會，通過中常委、“立委”鄭正鈐和另一中常委陳俗蓉等人的臨時提案，將領表登記時間延後至9月15日至19日辦理。



王鴻薇今天在“立法院”受訪時對此表示，藍營基層確實有一些不安和焦慮，所以國民黨的這些大人們，應該做一些協調，來消除現在基層以及支持者的疑慮，讓我們這次能好好掌握住完封大罷免勝利的氣勢，不要因為這次的黨主席選舉而出現自亂陣腳狀況。