賴清德派潘孟安登門勸退　老柯：無聲勝有聲

民進黨團“萬年總召”柯建銘正面臨賴清德逼退風暴。（中評社 資料照） 中評社台北8月28日電（記者 張穎齊）大罷免落幕，賴清德調整府院黨人事，也喊話“黨團改選會更符合社會期待”，暗示“萬年總召”柯建銘應下台。傳出“總統府”秘書長潘孟安27日晚間銜命拜訪柯建銘，盼柯主動讓步，柯僅回應，“此時無聲勝有聲”。



民進黨籍“立委”王世堅今日受訪時則承認收到來自徐國勇發的黨團幹部改選連署書，王說，他簽了，盼柯順從民意。柯建銘上午未露面，回應媒體電訪仍說“此時無聲勝有聲”。



傳出徐國勇26日邀集各派系開會，傳達賴盼改組“立院”黨團的意志。府秘書長潘孟安27日晚出面請柯建銘讓步，如無結果，將發起“立委”連署改選黨團幹部。



王世堅則在“立法院”受訪表示，他有拿到連署書了、也簽了，他認為民進黨應迅速回應社會期待，也確實是黨團應該做檢討的時候，這都沒個人情緒，尊重並感謝柯建銘這麼多年來的付出，黨團要有新氣象，大罷免結束後做徹底檢討反省，所以他簽了，這是應當的。



媒體問，建議總召換誰當？王世堅說，他對總召人選沒有概念，只認為應重新改選，人選自然而然有，黨團有這麼多優秀委員，不必憂慮。



王世堅也說，他對柯建銘最後的溫柔是永不止息，會關懷，柯建銘應感受得到，情感歸情感，但在處理公事、大事，當然要以理性優先，感情必須放一邊。希望柯建銘能聽進去，好好做一些省思，一定也會接受大家想法。



他強調，男子漢大丈夫，都是敢做敢當，如他反對大罷免，也受到很多支持者的圍剿，有些甚至遭到侮辱咒罵，但他必須接受。此時此刻結論出來，柯建銘也必須接受這樣的結果，順從民意，勇於負責。