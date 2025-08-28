屏縣府推中秋愛心伴手禮　周春米化身甜點師

屏東縣政府28日上午舉辦“月亮笑了.愛心到了”中秋節伴手禮促銷活動記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月28日電（記者 蔣繼平）關稅戰來襲衝擊百工百業、民生消費力恐減弱。每年中秋節，身障團體都會推出伴手禮，藉民眾公益認購協助穩定機構運作。為了協助促銷，民進黨籍屏東縣長周春米28日化身甜點師，現做檸檬糖霜蛋糕，協助推銷中秋愛心伴手禮，盼各界將愛心化為行動，為公益注入力量。



屏東縣政府28日上午在大禮堂內舉辦“月亮笑了.愛心到了”中秋節伴手禮促銷活動記者會，由縣內7家推出中秋禮盒的身障團體共同參與。縣府也運用公益彩券盈餘基金協助宣傳行銷，率先訂購新台幣20萬元中秋伴手禮，拋磚引玉，盼今年銷售量破1萬盒。



周春米出席活動表示，呼籲社會各界踴躍支持身心障礙福利團體及庇護工場的用心製作，在佳節送禮的美好時刻，讓愛心化為行動，共同為公益注入力量，使愛心也隨月亮一同送達，讓這份祝福更顯溫暖與深遠。



屏東縣中秋節伴手禮促銷活動共有7個身心障礙團體參與，分別為：自閉症協會、屏東縣啟智協進會、屏東基督教勝利之家、屏東縣私立基督教伯大尼之家、慢慢恆春烘焙坊庇護工場、向陽啟能協會、伊甸社會福利基金會創皂工坊。



記者會推廣的中秋愛心伴手禮由身心障礙朋友共同親手完成製作，內容包括綠豆椪、土鳳梨酥、麻糬酥、廣式月餅、手工蛋捲、手工香皂、花草茶等多款應景好物，融合細膩手工與溫暖情感，是中秋佳節最真摯的祝福。