改組幅度過小？卓榮泰：無法滿足批評者　

“行政院長”卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月28日電（記者 鄭羿菲）“行政院”28日上午召開記者會，由“行政院長”卓榮泰親自帶著11位即將入閣的正副首長在媒體前亮相。不過，對於藍白質疑“內閣”改組幅度過小、“無感”，卓榮泰原先並未安排受訪，但在媒體要求下，卓才示意受訪，他表示，請給新團隊一點時間。



卓榮泰說，我們盡力調整現在的基本隊形，他知道任何調整都無法滿足所有對“內閣”團隊批評的人，但是他虛心地請求給新團隊一些時間，當調整出來一個隊形，那就是一個新團隊，而不是一個小調整，給我們時間，他有信心。



726、823大罷免失利後，卓榮泰拋出“重要‘內閣’人事改組”以平民怨，卓“內閣”新任“部會”首長，包括“行政院秘書長”張惇涵、副秘書長阮昭雄、“經濟部長”龔明鑫、“運動部長”李洋、“國發會主委”葉俊顯、“衛福部長”石崇良、“數位部長”林宜敬、“環境部次長”謝燕儒、“衛福部次長”莊人祥、“教育部次長”劉國偉、“運動部次長”鄭世忠、“原民會副主委”陳義信。



原有的卓“內閣”則共有“國發會主委”劉鏡清、“經濟部長”郭智輝、“數發部長”黃彥男、“衛福部長”邱泰源等4人卸任。



“行政院”28日上午召開行動創新AI“內閣”2.0發布記者會，由卓榮泰親自領軍亮相，卓榮泰表示，他今天用一種非常期待、稍微激動的心情，在這時候邀請各界領域專家、意見領袖加入“內閣”團隊，他們要用最快的速度整合成一個有團隊合作精神的行動AI“內閣”2.0，我們用最快速度整隊，也是依照賴清德所指示四大調整中的調整“內閣”人事。



卓榮泰說，昨天已向民眾預告有10個部會的正副首長有所異動，異動人數多達16位。他要求未來所有“內閣”團隊要加速行動、積極任事、有感施政，且要由他本身做起，我們有同樣的標準來回應全台民眾這段時間對整個執政團隊所有的指教、所有強烈的要求，我們都必須一一面對。