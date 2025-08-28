補助款改申請制？南投縣長許淑華憂落差大

南投縣長許淑華宣傳“2025南投溫泉季”。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月28日電（記者 方敬為）民進黨政府以新版財劃法通過為由，調整地方政府一般性補助款撥款辦法，不保障個別縣市補助數額，引發在野黨批評。中國國民黨籍南投縣長許淑華表示，原一般性補助款設算是依《地方制度法》辦理，兼顧“公平”、“效率”，如今改制是否合理？且恐造成地方財源落差擴大，影響民生服務品質。



國民黨“立院”黨團28日召開“地方一般性補助款改申請制？”記者會指出，新版“財劃法”規定，“中央政府”給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數。但“行政院”卻對外稱，保障總額數不代表保障個別縣市額數，想要把過去按算式分配一般補助款改為要縣市“個別”申請，就是想讓各地方政府去向部會“求爺爺拜奶奶”。



南投縣長許淑華28日主持“2025南投溫泉季”宣傳活動，會後受訪表示，原一般性補助款設算基礎嚴謹，是依據《地方制度法》及相關規定辦理，設算過程中已有完整且嚴謹的參數與指標，例如地方財政收支差短、人口數、社會福利需求、教育支出需求、基本設施維護等因素，皆經由主計機關依統一公式計算，並非隨意編列。



許淑華強調，南投縣屬非六都地區，財源有限、稅基較小。一般性補助款對本縣提供教育、社福及基礎建設維運至關重要，亦是維繫財政平衡的重要工具。若將既有補助機制簡化或刪除，恐造成地方政府財源落差擴大，影響民生服務品質。



許淑華質疑，“行政院”將部分原本的計劃型補助款，改列入一般性補助款中的專項補助，名義上為增加一般性補助款額度，但此舉僅是“換湯不換藥”，實質上卻是減少“中央”整體補助款額度，使地方政府必須額外編列更多配合款，導致地方財政負擔劇增，背離原設算公式保障地方財政公平的精神。



許淑華強調，既有設算制度已兼顧“公平”與“效率”兩大原則，設算參數公式透明且具體。若另行調整或刪減相關項目，恐怕反而降低一般性補助款分配的客觀性與合理性。