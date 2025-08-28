羅智強送暖老柯　綠營誰沒喊大罷免大成功

國民黨團首席副書記長羅智強特別上前和民進黨團總召柯建銘握手致意。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月28日電（記者 張嘉文）在歷經大罷免大失敗後，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘遭逼辭，賴清德今天也表態，府院黨、黨團都應該做必要改組或改選。柯建銘今天現身“立法院”朝野協商，中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長羅智強特別上前和他握手致意。



媒體詢問是否對柯建銘送暖？羅智強說，大雪崩時沒有一片雪花是無辜的，這一段時間，哪個民進黨的人，哪個民進黨“立委”沒有喊過大罷免大成功？他覺得綠委林岱樺講得最公道，只找一個戰犯並不公平。柯建銘在一旁則僅微笑，沒有多做回應。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日中午召集朝野協商，協商包括一、丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案相關事宜。二、2025年政府總預算追加預算案相關事宜。



羅智強簽到後，特別上前和最早到現場的柯建銘握手致意，對於是否給柯建銘送暖？羅說，大雪崩時沒有一片雪花是無辜的，那些所有喊大罷免大成功的人不要找單一戰犯。



羅智強強調，“立法院”審軍人條例時，請問哪一個民進黨“立委”沒有上去喊大罷免大成功，不是嗎？增加軍人待遇跟大罷免大成功有什麼關係？增加警消的退休保障也在大罷免大成功、放五天假也是大罷免大成功、還稅於民發現金也是大罷免大成功，這些話哪個民進黨的人沒有喊過？



他覺得林岱樺講得最公道，只找一個戰犯，“我覺得不公平”。